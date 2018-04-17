Почти 50 населенных пунктов подтоплены паводком в шести федеральных округах

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Около 50 населенных пунктов на территории шести федеральных округов страны остаются подтопленными паводковыми водами, свыше 20 из них отрезаны половодьем, сообщает во вторник МЧС России.

"На территории РФ остаются подтопленными 46 населенных пунктов, 86 жилых домов, 1883 приусадебных участка, 96 низководных мостов и 29 участков автодорог", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, из опасных зон отселены 162 человека, 54 из них находятся в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам и знакомым.

"В результате подтопления мостов и участков автодорог оказался отрезанным 21 населенный пункт (Республика Мордовия, Нижегородская, Рязанская, Тульская и Самарская области), к которым организованы 23 лодочные переправы. Жизнедеятельность населения не нарушена, организовано противопожарное прикрытие", — отмечает ведомство.

К ликвидации последствий подтоплений привлечена группировка общей численностью более 4,5 тысячи человек и 1,7 тысячи единиц техники, в том числе 193 плавсредства.