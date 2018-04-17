В Омской области при пожаре в квартире погиб один человек

НОВОСИБИРСК, 17 апр – РИА Новости. Пожар произошел в квартире в Омской области из-за неосторожного обращения с газовым баллоном, в результате погиб мужчина, его жена и дочь пострадали, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

"По предварительным данным, около 20.00 (16.00 мск) 16 апреля 2018 года в районном поселке Таврическое Омской области произошло возгорание квартиры из-за неосторожного обращения 46-летнего хозяина квартиры с газовым баллоном, в результате чего мужчина погиб, а его жена и семилетняя дочь госпитализированы с незначительными телесными повреждениями", — говорится в сообщении.

Следователи СК РФ по Омской области проводят проверку по факту гибели человека на пожаре.