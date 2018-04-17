В Екатеринбурге проверят школу, где в столовой отравились семь учеников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту заболевания семи учеников одной из екатеринбургских школ, занятия в ней приостановили на неделю.

По данным прокуратуры, речь идет о школе №85, организатором питания в которой является ЕМУП "Золушка".

"По предварительной информации, за последние несколько дней за медицинской помощью обратилось семь учащихся, преимущественно из начальных классов, с аналогичными симптомами: с жалобами на боль в животе, рвотой, недомоганием… В ходе проверки устанавливаются обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся", — уточняет прокуратура.

Как отмечает ведомство, со вторника до 23 апреля в школе приостановлены занятия. Будет проводиться дезинфекция. Организовано дистанционное обучение детей. Специалисты Роспотребнадзора сделали пробы продуктов, из которых в школьной столовой готовили еду.