Пожар в торговом центре в Архангельске ликвидировали

МУРМАНСК, 17 апр – РИА Новости. Пожар в торговом центре "Фокус" в Архангельске ликвидирован через два часа после поступления сигнала о возгорании, жертв и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Архангельской области.

Сообщение о пожаре в торговом центре "Фокус" на улице Вологодской поступило в 6.40 мск. В 7.21 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

"Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 8.39. В результате пожара повреждена кровля по всей площади", — говорится в сообщении ведомства.

Всего в тушении пожара были задействованы 41 человек личного состава и 15 единиц техники. Перекрыто движение на перекрестке Вологодской улицы и Троицкого проспекта.