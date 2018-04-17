В частном доме в Тюменской области взорвался газ, есть пострадавшие

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Бытовой газ взорвался в частном доме в городе Заводоуковск Тюменской области, пострадали три человека, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, инцидент случился вечером 16 апреля в Заводоуковске, на Киевской улице. Взрыв произошел в частном доме размером 15 на 15 метров. После взрыва возник пожар. Тушили возгорание 31 пожарный и девять спецмашин. По информации областного департамента здравоохранения, пострадали три человека.

"Три человека доставлены в больницу Заводоуковска. У одной пациентки небольшая площадь ожога, она получает всю необходимую медицинскую помощь. У двоих других пострадавших предварительно площадь ожогов порядка 35-40%. Они находится в реанимации, на искусственной вентиляции легких, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, состояние стабильное. В ближайшее время эти двое пациентов будут перевезены Центром медицины катастроф в ожоговое отделение ОКБ-1 города Тюмени", — уточнила РИА Новости представитель департамента Александра Малыгина.