В Москве задержали участницу Pussy Riot

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Москве задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, девушку задержали на Лубянской площади во время несанкционированной акции против блокировки мессенджера Telegram. Причиной задержания стало нарушение общественного порядка.

В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram в соответствии с решением суда. Согласно законодательству, блокировка должна быть осуществлена в течение 24 часов. Роскомнадзор начал также юридически значимую переписку со всеми магазинами приложений по поводу удаления Telegram.