Мосгорсуд оставил в силе арест брата совладельца группы "Сумма" Магомедова

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест брата миллиардера Зиявудина Магомедова, совладельца группы "Сумма", Магомеда Магомедова, подозреваемого в организации преступного сообщества, хищениях и растратах 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Тверского суда Москвы об избрании в отношении подозреваемого Магомедова меры пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — сказал судья.
Обвинение Магомеду Магомедову, как и двум другим фигурантам, еще не предъявлено.
Сам Магомедов свою причастность к инкриминируемым преступлениям полностью отрицает.
"Да, у меня в квартире нашли карты, деньги, два ствола, пользуюсь известным выражением", — сказал Магомедов, отметив, что деньги принадлежат отцу жены, а пистолеты являются "дарственными", и ими он "не игрался, никого не пугал и в общественном месте не пользовался".
"Если это ОПС, к верхушке которой меня приписывают, и два руководителя этой ОПС между собой не общаются, то что это за ОПС тогда?" — заявил Магомед, отметив, что к указанным в постановлении о возбуждении дела компаниям отношения никакого не имеет, а его брат, напротив, "не выводил из них деньги", а "вливал в них многие миллиарды рублей". Перестали общаться братья именно из-за расхождения по вопросу управления строительным блоком — Магомед считал, что компании нужно продавать.
Ранее следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов — в хищении почти 669 миллионов рублей.
Тверской суд Москвы санкционировал арест всех троих до 30 мая. Фигуранты содержатся в СИЗО "Лефортово".