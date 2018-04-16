Мосгорсуд оставил в силе арест брата совладельца группы "Сумма" Магомедова

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест брата миллиардера Зиявудина Магомедова, совладельца группы "Сумма", Магомеда Магомедова, подозреваемого в организации преступного сообщества, хищениях и растратах 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Тверского суда Москвы об избрании в отношении подозреваемого Магомедова меры пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — сказал судья.

Обвинение Магомеду Магомедову, как и двум другим фигурантам, еще не предъявлено.

Защитники настаивали на отмене постановления об аресте. В частности, адвокаты указывали на репутацию и заслуги предпринимателя — благодарственные письма Магомеду Магомедову подписали среди прочих Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава города Сочи Анатолий Пахомов и министр обороны Сергей Шойгу от лица Военно-исторического общества.

Сам Магомедов свою причастность к инкриминируемым преступлениям полностью отрицает.

"Да, у меня в квартире нашли карты, деньги, два ствола, пользуюсь известным выражением", — сказал Магомедов, отметив, что деньги принадлежат отцу жены, а пистолеты являются "дарственными", и ими он "не игрался, никого не пугал и в общественном месте не пользовался".

Кроме того, Магомедов заявил, что по некоторым причинам с конца 2014 года не общался с братом Зиявудином "ни в какой форме".

"Если это ОПС, к верхушке которой меня приписывают, и два руководителя этой ОПС между собой не общаются, то что это за ОПС тогда?" — заявил Магомед, отметив, что к указанным в постановлении о возбуждении дела компаниям отношения никакого не имеет, а его брат, напротив, "не выводил из них деньги", а "вливал в них многие миллиарды рублей". Перестали общаться братья именно из-за расхождения по вопросу управления строительным блоком — Магомед считал, что компании нужно продавать.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях мошенническим путем и растрате, а экс-гендиректора строительной фирмы Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Еще двое фигурантов находятся в международном розыске.

Ранее следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов — в хищении почти 669 миллионов рублей.

Тверской суд Москвы санкционировал арест всех троих до 30 мая. Фигуранты содержатся в СИЗО "Лефортово".