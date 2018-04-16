В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемого в подрыве автомобиля кредитора

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в подрыве автомобиля своего кредитора, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по Ростовской области Галина Гагалаева.

Взрыв произошел в автомобиле Mercedes в Ростове-на-Дону 7 марта, когда хозяин машины открывал дверь. Мужчина был госпитализирован. СК возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия и боеприпасов".

"По ходатайству следствия в субботу суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Гагалаева.

Как сообщалось в Telegram-канале СК РФ, подозреваемый – 28-летний житель Ростова-на-Дону. Взорвать он пытался кредитора, чтобы не отдавать долг. В автомобиле взорвалась граната Ф-1.