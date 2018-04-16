Проверка горевшего рынка в Нальчике должна была пройти 20 апреля

НАЛЬЧИК, 16 апр – РИА Новости. Сотрудники МЧС собирались 20 апреля провести проверку состояния пожарной безопасности центрального рынка в Нальчике, где утром в понедельник произошел крупный пожар, при этом после последней проверки на объекте не были устранены выявленные нарушения, сообщил руководитель ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.

Утром в понедельник на центральном рынке Нальчика в одном из торговых павильонов произошел пожар на площади около 600 квадратных метров. Позже МЧС уточнило, что площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров. Огонь перекинулся на второй павильон. В 09.08 мск пожар был локализован, его площадь составила 3,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. По оценкам специалистов, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. В результате пожара сгорел один павильон, один пострадал частично, всего пострадало имущество более 135 субарендаторов.

"Центральный рынок 20 апреля стоял на проверку", — сказал Надежин журналистам в Нальчике.

Он также сообщил, что последняя проверка рынка проводилась в 2015 году, но выявленные нарушения не были устранены. "Плановая проверка проводилась в 2014 году, тогда оштрафовали руководство на 150 тысяч рублей, выписали предписание на устранение 143 нарушений. В 2015 было еще три внеплановых поверки вместе с прокуратурой, тоже штрафами облагались (руководители рынка – ред.). А с 2016 года начались надзорные каникулы, поэтому с тех пор мы этот объект не проверяли. Но предписание у них было, а нарушения устранены не были. Там сложная ситуация, очень много собственников поменялось у рынка. Сейчас разбираются и следственные органы, и прокуратура", — отметил руководитель ГУМЧС.

По словам Надежина, проливка конструкций на рынке будет продолжаться до вечера понедельника. "Ночью будем там дежурить, чтобы не возникало повторного очага, и думаю, только к утру смогут приступить к работе органы дознания и наше судебно-экспертное учреждение, которые будут устанавливать причины пожара", — добавил он.