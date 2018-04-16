В Екатеринбурге мужчине предъявили обвинение в убийстве трех женщин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр — РИА Новости. Следствие предъявило жителю Екатеринбурга обвинение в убийстве трех женщин в период с 2004 по 2017 годы, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по Свердловской области.
Отмечается, что мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Убийство", "Покушение на убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера", "Разбой", "Умышленное уничтожение чужого имущества", "Угроза убийством" и "Надругательство над телом умершей".
По данным следствия, обвиняемый совершил преступления в период с октября 2004 по апрель 2017 года на территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, города Верхняя Пышма и Нижнесергинского района. От действий злоумышленника пострадали, в общей сложности, восемь человек, в том числе две несовершеннолетние девушки, считает следствие. Три женщины 1984, 1962 и 1986 годов рождения погибли от причиненных им травм, полагают следователи.
Как отмечается в сообщении, сейчас следователи выполняют процессуальные действия, направленные на завершение расследования, после чего планируется направить уголовное дело для утверждения обвинительного заключения.