Мосгорсуд подтвердил арест фигуранта дела владельцев "Суммы" Максидова

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заключение под стражу бывшего гендиректора строительной компании "Интекс" Артура Максидова, проходящего по делу о создании преступного сообщества владельцами группы "Сумма" Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Тверского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — сказал судья.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях мошенническим путем и растрате, а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

Магомедовым вменяется хищение 2,5 миллиарда рублей, а Максидову — хищение почти 669 миллионов рублей.

Максидов помимо работы в "Интексе", которая, как считают в полиции, участвовала в хищении, также работает советником Балтийской строительной компании. Адвокат арестованного Ирина Комарова считает, что предприниматель не мог состоять в преступном сообществе, которое, исходя из материалов дела, было создано еще в 2010 году.

Сам коммерсант виновным себя не считает.

"То, что у меня связи с криминальным миром, это не убедительно с учетом того, какие должности и в каких компаниях я последнее время занимаю. Даже среди моего круга общения я не могу вспомнить ни одного даже судимого человека", — сказал сам Максидов, отметив, что виновным себя ни в чем не считает.

Тверской суд Москвы санкционировал арест всех троих до 30 мая. Максидов содержится в СИЗО "Лефортово".