Женщина, сбившая ребенка в Балашихе, попросила об отсрочке приговора

Дело о гибели мальчика в ДТП в Балашихе (85)

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Женщина, признанная виновной по делу о резонансном ДТП в Балашихе, в результате которого погиб семилетний мальчик, просит об отсрочке приговора, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"В Железнодорожный суд Московской области поступило ходатайство Ольги Алисовой об отсрочке исполнения приговора суда до достижения ее ребенком 14-летнего возраста", — сказала Осипова.

Пресс-секретарь уточнила, что суд рассмотрит это ходатайство 18 апреля.

В марте Мособлсуд оставил в силе приговор Ольги Алисовой, получившей три года колонии-поселения за гибель мальчика в ходе резонансного ДТП в Балашихе.

В апреле прошлого года Алисова за рулем Hyundai Solaris "проявила преступную небрежность", наехав на ребенка на скорости "не менее 20 километров в час". Мальчик скончался на месте. Подсудимая вину не признала, заявив, что была трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала "скорую".

Огромный резонанс ДТП в Балашихе получило после того, как первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения". Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод — ребенок был трезв.

Как выяснил Следственный комитет, возбудивший по этому факту дело о халатности, судмедэксперт специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой, поэтому в образце и были найдены 2,7 промилле алкоголя.