В Твери начали проверку после избиения школьницы

ВОРОНЕЖ, 16 апр — РИА Новости. Прокуратура в Твери выясняет обстоятельства избиения школьницы группой подростков, видеозапись которого выложена в интернет, сообщает надзорное ведомство Тверской области.

Видео избиения появилось в 14 апреля в соцсети. На нем двое парней и две девушки бьют ногами лежащую на земле сверстницу, оскорбляют ее, заставляют встать на колени и извиняться. По данным издания Tverigrad.ru, девочку избили после того, как она рассказала сестре одноклассницы, что та курит. По информации издания, родственники подростков пытаются уладить конфликт без вмешательства правоохранителей, а одна из обидчиц находится под опекой и боится отправки в детский дом.

"Прокуратура Московского района Твери организовала проведение проверки соблюдения федерального законодательства в связи с публикацией в средствах массовой информации по факту причинения несовершеннолетней телесных повреждений группой школьников в микрорайоне "Южный", — информирует надзорное ведомство.

В частности, по итогам проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики.

Выяснением обстоятельств инцидента занимается и следственное управление СК РФ по Тверской области.

Как отмечает издание Tverigrad.ru, представившийся братом избитой школьницы молодой человек написал, что инцидент произошел возле школы №45 на улице Левитана в микрорайоне Южный Твери.