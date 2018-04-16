В Твери начали проверку после избиения школьницы

ВОРОНЕЖ, 16 апр — РИА Новости. Прокуратура в Твери выясняет обстоятельства избиения школьницы группой подростков, видеозапись которого выложена в интернет, сообщает надзорное ведомство Тверской области.
"Прокуратура Московского района Твери организовала проведение проверки соблюдения федерального законодательства в связи с публикацией в средствах массовой информации по факту причинения несовершеннолетней телесных повреждений группой школьников в микрорайоне "Южный", — информирует надзорное ведомство.
В частности, по итогам проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики.
Выяснением обстоятельств инцидента занимается и следственное управление СК РФ по Тверской области.
Как отмечает издание Tverigrad.ru, представившийся братом избитой школьницы молодой человек написал, что инцидент произошел возле школы №45 на улице Левитана в микрорайоне Южный Твери.