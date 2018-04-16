В Саратовской области мужчина обстрелял дом соседей

САРАТОВ, 16 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Бойцы ОМОН задержали ранее судимого жителя Саратовской области после стрельбы по дому соседей, которых он посчитал виновными в гибели своей собаки, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Росгвардии.

Спецоперация по задержанию 38-летнего мужчины прошла в воскресенье в поселке Рейник в окрестностях Саратова.

"В ходе возникшего конфликта злоумышленник, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления, произвел несколько выстрелов по частному дому, в котором проживала его соседка. Мотивом противоправных действий, со слов нарушителя, послужила смерть его собаки, в причастности к гибели которой он подозревал соседей", — говорится в сообщении.

У задержанного силовики изъяли обрез гладкоствольного охотничьего ружья 12-го калибра, мелкокалиберную винтовку, обрез гладкоствольного охотничьего двуствольного ружья, пневматический пистолет и боеприпасы. "Владельцем данного оружия задержанный гражданин не числится. Назначены необходимые экспертизы", — отмечается в сообщении.

В региональном главке МВД уточнили, что полиция возбудила в отношении задержанного уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, общеопасным способом". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Согласно сообщению, подозреваемый в 1999 году получил 5,5 лет лишения свободы за кражу, подделку документов и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, а затем в 2016 году был приговорен к 6 месяцам колонии-поселения за умышленное повреждение имущества.