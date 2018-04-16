МАК сформировал комиссию по расследованию крушения самолета под Липецком

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения легкомоторного самолета в Липецкой области, сообщает комитет.

В субботу, 14 апреля, в районе деревни Шаршки упал легкомоторный самолет, погибли два человека, находившиеся на борту воздушного судна. Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения.

"В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.