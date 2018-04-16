В Башкирии нашли женщину, убившую новорожденного сына шесть лет назад

УФА, 16 апр – РИА Новости. Следователи спустя 6 лет нашли мать убитого в лесу новорожденного младенца, дело передано в суд, сообщили в следственном управлении СК РФ по Башкирии.

По данным ведомства, в апреле 2012 года в лесополосе около села Кандры Туймазинского района Башкирии было обнаружено тело мальчика, появившегося на свет в результате внебольничных родов. По заключению экспертов в области судебной медицины, причиной смерти младенца явилось переохлаждение. Долгое время обстоятельства смерти ребенка не были установлены, и преступление оставалось не раскрытым. Были проведены генетические, криминалистические, судебно-медицинские исследования, проверены более 200 женщин детородного возраста, допрошено не менее 50 свидетелей, выполнено свыше 60 следственных действий.

"В результате обобщения и анализа следователем проведенных экспертных исследований подозрение пало на 34-летнюю жительницу Туймазинского района, уехавшую работать в Московскую область. Женщина была задержана, от дачи показаний она отказалась, вину не признала и выдвинула алиби. Но следователи разобрались в случившемся установили все обстоятельства", — сообщает СУСК.

По версии следствия, с 13 на 14 апреля 2012 года женщина дома родила мальчика, завернула своего живого доношенного новорожденного в полотенце, положила его в коробку из-под обуви, которую поместила в полиэтиленовый пакет и оставила в лесном массиве на окраине села Кандры. При этом женщина осознавала, что ребенка ждет неминуемая смерть, подчеркнули в ведомстве.

"Уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка" с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.