Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заводе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. В стационарах Санкт-Петербурга остаются девять пострадавших при взрыве газовоздушной смеси на корабле, строящемся на судостроительном заводе "Алмаз", один из них в тяжелом состоянии, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

Одиннадцатого апреля около 13.20 мск при строительстве корабля в дизельно-генераторном отсеке произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате один человек погиб, 11 пострадали.

"В произошедшей аварии на территории судостроительного завода "Алмаз" Петроградского района, по состоянию на 16 апреля (10.30), в стационарах остаются девять пострадавших, их них: в тяжелом состоянии — один, в состоянии средней тяжести — один, в удовлетворительном состоянии — семеро", — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.

Судостроительная фирма "Алмаз" специализируется на строительстве высокоскоростных патрульных катеров, яхт и рабочих судов. Предприятие является лидером в строительстве амфибийных кораблей на воздушной подушке, строит корабли и катера для ВМФ России, погранслужбы ФСБ РФ.