В Смоленской области проверят данные о гибели роженицы в больнице

ВОРОНЕЖ, 16 апр — РИА Новости. Следствие проверяет информацию о смерти женщины после родов в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи врачами нескольких больниц в Смоленской области, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

Информация о смерти 37-летней жительницы Смоленска, скончавшейся 10 апреля в больнице после родов в больнице №1, появилась в интернет-издании readovka.ru. По данным издания, беременную третьим ребенком женщину сперва положили на сохранение в Гагаринскую центральную районную больницу, где к ней сутки не подходили медработкники, затем перевезли в Вяземскую центральную райбольницу, а после родов доставили в реанимацию больницы №1. Предварительной причиной смерти СМИ называет пневмонию.

"В СМИ появилась публикация о том, что в ОГБУЗ "Клиническая больница №1" скончалась женщина в результате ненадлежащего оказания ей медицинской помощи врачами нескольких лечебных учреждений Смоленской области. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области начато проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Следователям предстоит проверить факты, изложенные в статье, в частности, дать оценку действиям медицинских работников.

По информации интернет-издания, новорожденный сын и двое других детей женщины находятся у ее сестры.