В Смоленской области проверят данные о гибели роженицы в больнице

ВОРОНЕЖ, 16 апр — РИА Новости. Следствие проверяет информацию о смерти женщины после родов в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи врачами нескольких больниц в Смоленской области, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
"В СМИ появилась публикация о том, что в ОГБУЗ "Клиническая больница №1" скончалась женщина в результате ненадлежащего оказания ей медицинской помощи врачами нескольких лечебных учреждений Смоленской области. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области начато проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.
Следователям предстоит проверить факты, изложенные в статье, в частности, дать оценку действиям медицинских работников.
По информации интернет-издания, новорожденный сын и двое других детей женщины находятся у ее сестры.