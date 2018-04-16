Во Владивостоке гражданин КНР получил 22 года колонии за убийство ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 16 апр — РИА Новости. Приморский краевой суд приговорил гражданина КНР к 22 годам колонии строгого режима за убийство четырехлетнего мальчика во Владивостоке, который жил с ним в одном доме, сообщает краевая прокуратура.

Ранее сообщалось, что мальчик пропал 14 августа 2017 года после того, как вышел из подъезда дома на улице Снеговой во Владивостоке. Полиция организовала поиски, следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Через несколько дней полиция и волонтеры сообщили о том, что тело ребенка найдено в его доме. По подозрению в убийстве был задержан 29-летний сосед семьи погибшего, гражданин КНР.

По данным правоохранителей, встретив в подъезде соседского мальчика, подсудимый завел его в свою квартиру, закрыл дверь на замок, а когда ребенок стал кричать, злоумышленник накрыл лицо мальчика одеялом и задушил его.

"Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд также удовлетворил исковые требования представителя потерпевшей стороны о взыскании с осужденного 2 миллионов рублей", — говорится в сообщении.