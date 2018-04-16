В Красноярске участница "Артподготовки"* получила условный срок

КРАСНОЯРСК, 16 апр — РИА Новости. Участницу экстремистской организации "Артподготовка"* в Красноярске признали виновной в возбуждении ненависти и вражды и осудили на два году условно, сообщает управление ФСБ по Красноярскому краю.

В октябре 2017 года Красноярский краевой суд признал "Артподготовку"* экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России.

"Вынесен приговор участнице межрегионального общественного движения "Артподготовка", проживающей в Красноярске, Походун Оксане Владимировне, 1976 года рождения, совершившей преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". …16 апреля 2018 года решением Советского районного суда указанная гражданка признана виновной в инкриминируемом преступлении. Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно", — говорится в сообщении.

Управление ФСБ установило, что Походун активно участвовала в собраниях экстремистской организации "Артподготовка"*. В задачи движения входила пропаганда идей расизма, сепаратистских и революционных настроений среди молодежи путем организации публичных мероприятий, а также через интернет. Как заявляет ФСБ, с июля 2015 года Походун неоднократно публиковала на своей странице в социальной сети материалы экстремистской направленности с последующим их комментированием. В 2017 году СК возбудил в отношении Походун уголовное дело.

*Запрещенная в России экстремистская организация