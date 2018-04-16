СК завел дело после обрушения подвесного потолка в ТЦ под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту обрушения части подвесного потолка в торгово-развлекательном комплексе в городе Миасс Челябинской области, при котором пострадала женщина, сообщило следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, 14 апреля в одном из отделов торгово-развлекательного центра "Слон" (город Миасс) обрушились конструкции подвесного потолка на площади около 30 квадратных метров. Местная жительница получила повреждения грудного отдела позвоночника, она доставлена в лечебное учреждение.

"По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", — говорится в сообщении.

Следствие устанавливает обстоятельства и виновных.