В Омской области упавшее дерево убило двоих лесорубов

НОВОСИБИРСК, 16 апр – РИА Новости. Двоих мужчин, заготавливавших лес в Знаменском районе Омской области, насмерть убило упавшее дерево, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

"По предварительным данным, днем 15 апреля в лесном массиве неподалеку от поселка Заготзерно Знаменского района Омской области были обнаружены тела двоих жителей поселка 57 и 40 лет, которые были смертельно травмированы при заготовке древесины упавшим спиленным деревом", — говорится в сообщении.

По факту гибели мужчин следователи проводят проверку.