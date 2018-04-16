В Новокузнецке после пожара на хлебозаводе погибла женщина

НОВОСИБИРСК, 16 апр – РИА Новости. Сотрудница ООО "Хлеб" в Новокузнецке погибла после пожара в котельной, сообщает в понедельник следственное управление СК России по Кемеровской области.

"Поступило сообщение, что в котельной ООО "Хлеб" в городе Новокузнецке произошло возгорание, в результате чего пострадала 61-летняя работница, которая скончалась в карете скорой помощи. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным управления, около 01.30 16 апреля (21.30 мск 15 апреля) начальник смены услышала громкий хлопок, а затем из котельной пошел черный едкий дым и пламя.

"Женщина сообщила персоналу о необходимости эвакуации и вызвала пожарных и скорую помощь. В процессе тушения спасатели обнаружили на полу 61-летнюю женщину, которая отвечала за рабочий процесс в котельной, ей была оказана медицинская помощь, однако спасти потерпевшую не удалось", — отмечается в сообщении.

Предварительной причиной пожара следователи называют нарушение технологического процесса в котельной.