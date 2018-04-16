В Нальчике площадь пожара на рынке достигла двух тысяч квадратных метров

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Возгорание в торговом павильоне на центральном рынке Нальчика охватило 2 тысячи квадратных метров, сообщается на сайте МЧС Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что пожар утром в понедельник произошел на площади около 600 квадратных метров.

"По прибытию на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в одном из павильонов центрального рынка произошел пожар, площадь пожара составила около 2000 квадратных метров, личный состав оперативно приступил к тушению огня", — говорится в сообщении спасателей.

По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что пожар тушат 70 человек личного состава МЧС и 13 единиц техники.