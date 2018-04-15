После крушения самолета под Липецком завели уголовное дело

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Липецкой области, сообщает Следственный комитет РФ.

В субботу в районе деревни Шаршки упал легкомоторный самолет, погибли два человека, находившиеся на борту воздушного судна.

"По факту крушения в Липецкой области легкомоторного самолета Z-142, в результате которого погибли два пилота 1971 и 1973 годов рождения, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", — сообщается в Telegram-канале ведомства.