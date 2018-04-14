На красной ветке московского метро приостановили движение

Буква М у входа на станцию московского метро

Буква М у входа на станцию московского метро

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Движение поездов на Сокольнической линии московского метрополитена от станции "Юго-Западная" до "Спортивной" остановлено, сообщается в Twitter-аккаунте московского метрополитена.

"На Сокольнической линии нет движения поездов от "Юго-Западной" до "Спортивной", в обратном направлении — с увеличенными интервалами", — говорится в сообщении.

Как отмечается, движение между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Спортивная", а также от "Саларьево" до "Юго-Западной" осуществляется по графику.