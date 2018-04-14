В Саратовской области в сумке на улице нашли тело младенца

САРАТОВ, 14 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следователи начали проверку по факту смерти новорожденного мальчика, брошенного в сумке на улице в городе Энгельсе Саратовской области, сообщило в субботу СУСК по региону.

По данным ведомства, дамскую сумку с телом ребенка местные жители обнаружили в пятницу вечером неподалеку от одного из домов на улице Короткой в Энгельсе.

"В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причины смерти младенца и выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", — говорится в сообщении.