В Вологодской области возбудили уголовное дело после ДТП с семью погибшими

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в ходе проверки по факту ДТП под Вологдой, в котором погибли семь человек, трое пострадали, сообщается на сайте УМВД России по Вологодской области.

ДТП с участием пассажирского микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля Volvo произошло в пятницу в 18.05 на 110-м километре автотрассы Вологда — Новая Ладога вблизи деревни Царево Череповецкого района Вологодской области.

В результате аварии погибли семь человек, трое пострадали. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту ДТП. Ранее сообщалось, что в память о жертвах ДТП 14 апреля в Вологодской области объявлено днем траура.

"В отношении водителя большегруза следственной частью Следственного управления УМВД России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель грузовика, применив резкое торможение, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. Как сообщается, сейчас подозреваемый задержан, проверка продолжается.