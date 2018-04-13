Гатчинская епархия пока не комментирует лишение сана Грозовского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Пресс-служба Гатчинской и Лужской епархии не имеет информации о возможном извержении из сана осужденного за педофилию священника Глеба Грозовского, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы епархии иерей Александр Асонов.

В пятницу Ленинградский областной суд отклонил апелляционную жалобу Грозовского на решение Приозерского городского суда Ленобласти. Как установил суд, в 2009 году священник надругался над девочкой в православном лагере на острове Коневец на Ладожском озере, а в 2013 над ещё двумя на острове Кос в Греции.

Священник был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить каждой из троих потерпевших по 400 тысяч рублей компенсации морального ущерба. Приговор вступил в законную силу.

"На данный момент я ничего не могу сказать, нет информации, когда будет, тогда расскажем. Я такие вопросы не решаю, есть священноначалие, когда у меня будет информация, тогда она и будет предоставлена масс-медиа", — сказал Асонов, отвечая на вопрос, принято ли решение о лишении Грозовского сана священника.

Ранее сообщалось, что в начале февраля епископ Митрофан распространил по всем приходам епархии циркуляр, в котором благословил молиться о здравии Грозовского. Тогда же представитель пресс-службы епархии сообщал РИА Новости, что на тот момент вопрос о возможном извержении Грозовского из сана не рассматривался.