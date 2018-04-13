В Подмосковье освободили похищенного ради выкупа бизнесмена

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Похищенного с целью получения выкупа замдиректора коммерческой фирмы, освободили в Подмосковье, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По её словам, 11 апреля 2018 года в правоохранительные органы обратился управляющий одной из фирм, предоставляющей услуги по пассажирским перевозкам, сообщив, что ночью в поселке Андреевка Солнечногорского района неизвестные с силой посадили в автомобиль его заместителя и увезли в неизвестном направлении. За его освобождение злоумышленники требовали один миллион рублей.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и освобожден похищенный мужчина, а подозреваемые задержаны. Ими оказались трое неработающих граждан республики Азербайджан", — сказала Врадий.

В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, добавила она.