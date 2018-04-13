Источник объяснил, почему вопрос о колонии для Улюкаева пока не решен

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вопрос о том, в какую колонию направят отбывать восьмилетний срок заключения экс-министра Алексея Улюкаева, пока не решен, так как ожидается последующее обжалование этого приговора, а пока идет процесс обжалования, бывший министр будет находиться на прежнем месте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Мосгорсуд в четверг подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета занимать должности на госслужбе. Общественники разошлись во мнениях, в какой колонии Улюкаев будет отбывать срок наказания. Так, по мнению председателя комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Марии Каннабих, экс-министра могут отправить отбывать наказание в колонию в центральной части России. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, в свою очередь, считает, что местом заключения для Улюкаева может стать Иркутская исправительная колония №3, где зачастую содержатся осужденные высокопоставленные чиновники и бывшие правоохранители.

"Все эти версии общественников о том, в какую колонию могут отправить Улюкаева – это их личные догадки и предположения. Пока этот вопрос не ближний, так как возможен следующий этап обжалования приговора. Пока идет этот процесс, Улюкаев находится в том же месте, что и ранее", — сказал собеседник агентства.

Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу Минэкономразвития положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.