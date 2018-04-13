В Хабаровске два человека попали под трамвай

ХАБАРОВСК, 13 апр — РИА Новости. Двое жителей Забайкальского края попали под трамвай в Хабаровске, один из них лишился обеих ног и руки, второй получил черепно-мозговую травму, документы переданы в Следственный комитет, сообщил РИА Новости в пятницу представитель ГИБДД Хабаровского края.

Как пояснил собеседник, 12 апреля в 21.30 по местному времени трамвай маршрута №1, следовал от железнодорожного вокзала в сторону Химфармзавода. В районе между остановками "Юность" и "Судоверфь" он наехал на двух пешеходов.

"Водитель пояснила, что не видела людей, услышала шум и почувствовала, что заднюю часть трамвая подбросило. Она подумала, что это техническая неполадка, вышла посмотреть и увидела пострадавших. Один из них из, которому примерно 29 лет, из Читы, получил травматическую ампутацию левой руки и обеих ног, тяжелую ЧМТ. Он в реанимации. Его товарищ — житель одного из поселков Забайкалья, получил закрытую ЧМТ, сотрясение мозга и ушибы, он в отделении нейрохирургии", — сказал собеседник.

По его словам, сотрудники ГИБДД оформили происшествие и передали материалы в следственное отделение по ДТП регионального СКР.

"Водитель трамвая была трезва, у пострадавших также взяты анализы", — уточнил собеседник.