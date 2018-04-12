Суд в Москве арестовал бывшего топ-менеджера "Ростелекома" на два месяца

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы до 10 июня заключил под стражу обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями бывшего топ-менеджера "Ростелекома" и совладельца компании НТС Алексея Нащекина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Нащекина меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 июня", — огласила решение судья Юлия Сафина.

Бывшего топ-менеджера "Ростелекома" и генерального директора ООО "Национальные телематические системы" Нащекина обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Следствие отводит ему роль пособника. Как сообщал адвокат Нащекина, его подзащитному вменяется ущерб более чем на 1 миллиард рублей.