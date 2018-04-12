Московский суд продлил срок ареста двух фигурантов "кокаинового дела"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы в четверг продлил до 13 июля срок ареста двоих фигурантов дела о контрабанде аргентинского кокаина Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Накануне Тверской суд Москвы продлил до 12 июля арест бывшего завхоза российского посольства в Аргентине Али Абянова.

Из оглашенных в четверг в суде показаний Худжамова следует, что он совместно с Калмыковым вложил деньги в поставку в Россию около 300 килограммов элитного сорта кофе по цене 1200 евро за килограмм. При этом организацией поставки занимался давний знакомый Калмыкова Андрей Ковальчук.

В качестве обоснования ходатайства следователь указал, что преступление совершено международной организованной преступной группой и тот факт, что в настоящее время не все соучастники преступления установлены, в том числе находящиеся за рубежом.