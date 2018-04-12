Аптеки и отделения почты в Москве проверяют в рамках борьбы с наркоманией

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Аптеки и почтовые отделения в Москве проверяют в целях борьбы с наркоманией, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в четверг.
"По результатам заседания Антинаркотической комиссии города Москвы… поручено спланировать и осуществить мероприятия по выявлению, пресечению и расследованию правонарушений, связанных с безрецептурным отпуском аптеками лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету", — говорится в сообщении.
Сейчас в правоохранительные органы, как следует из релиза, поступает информация о фактах безрецептурного отпуска наркозависимым препаратов, состоящих на предметно-количественном учете, таких как "Залидар", "Трамацета", "Лирика".
В ходе доклада по результатам мониторинга наркоситуации в Москве в 2017 году также были приведены данные анализа о задержаниях людей с наркотиками и изъятых запрещенных веществах, добавили в пресс-службе.
В прошлом году был перекрыт 71 канал поставки оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. На территории Москвы правоохранительные органы в 2017 году выявили более 18,6 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.