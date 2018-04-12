Аптеки и отделения почты в Москве проверяют в рамках борьбы с наркоманией

Провизор во время работы в аптеке. Архивное фото

Провизор во время работы в аптеке. Архивное фото

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Аптеки и почтовые отделения в Москве проверяют в целях борьбы с наркоманией, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в четверг.

"По результатам заседания Антинаркотической комиссии города Москвы… поручено спланировать и осуществить мероприятия по выявлению, пресечению и расследованию правонарушений, связанных с безрецептурным отпуском аптеками лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету", — говорится в сообщении.

Сейчас в правоохранительные органы, как следует из релиза, поступает информация о фактах безрецептурного отпуска наркозависимым препаратов, состоящих на предметно-количественном учете, таких как "Залидар", "Трамацета", "Лирика".

Отмечается, что в прошлом году в рамках противодействия "аптечной наркомании" подразделения по контролю за оборотом наркотиков проверили 192 объекта предпринимательской деятельности и выявили 102 административных правонарушения.

В ходе доклада по результатам мониторинга наркоситуации в Москве в 2017 году также были приведены данные анализа о задержаниях людей с наркотиками и изъятых запрещенных веществах, добавили в пресс-службе.

"На основании этих данных специалисты определили основные каналы контрабанды наркотических средств в Москву из-за рубежа: из Афганистана через Таджикистан (героин), по юго-западному направлению — в основном с территории Украины, Молдовы, Беларуси (каннабиоиды), из стран ЕС – Германии, Нидерланды (МДМА, гашиш, марихуана)", — поясняется в сообщении.

При этом отмечается, что часть наркотрафика из Евросоюза переправляется в российскую столицу посредством почтовых отправлений. Так, в 2017 году в Москве были изъяты четыре тысячи "марок" ЛСД и более 11,5 килограмма психотропного вещества МДМА. С большими партиями синтетических наркотиков на территории московского региона правоохранительные органы задерживают граждан Украины, предположительно, включенных в каналы поставок данных наркотиков из КНР.

В прошлом году был перекрыт 71 канал поставки оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. На территории Москвы правоохранительные органы в 2017 году выявили более 18,6 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.