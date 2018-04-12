В Кирове студентку зарезала соседка за отказ сделать музыку потише

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр — РИА Новости. Кировские следователи раскрыли убийство студентки, совершенное в ноябре 2017 года: девушку зарезала соседка из-за слишком громкой музыки, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.

В квартире, расположенной на улице Московская в городе Кирове, 5 ноября 2017 года было обнаружено тело девушки 1994 года рождения с колото-резаной раной на шее. Обнаружить подозреваемого по "горячим следам" не удалось.

"В результате кропотливой работы следователей Следственного комитета и сотрудников полиции была установлена личность подозреваемой. Ею оказалась жительница этого же дома 1988 года рождения. По версии следствия, подозреваемая постучалась в дверь квартиры потерпевшей с просьбой убавить музыку и не мешать отдыху, но девушка ее проигнорировала. Тогда злоумышленница, разозлившись, взяла нож и вновь поднялась к квартире потерпевшей. Между девушками началась борьба, в ходе которой подозреваемая нанесла не менее одного удара ножом в шею соседке", — говорится в сообщении регионального СУ СК.

Испугавшись, подозреваемая никому не рассказывала о случившемся, в ходе поквартирного обхода категорически отрицала свою осведомлённость о совершенном преступлении.

В настоящее время она задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователь уже предъявил ей первоначальное обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.