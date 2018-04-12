Суд продлил арест депутата челябинской гордумы по делу о хищении

ЧЕЛЯБИНСК, 12 апр – РИА Новости. Суд Челябинска продлил срок содержания под стражей до 11 мая в отношении депутата челябинской гордумы Андрея Пязока, обвиняемого в хищении денег дольщиков при строительстве жилых домов, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель Центрального райсуда Челябинска Наталья Прохорова.
Как сообщал Центральный райсуд Челябинска, Пязок в феврале постановлением райсуда был заключен под стражу на срок до 11 апреля.
"Постановлением Центрального районного суда Челябинска срок содержания под стражей Пязока продлен на один месяц — до 11 мая 2018 года", — сказала она.
Она уточнила, что на данное постановление поступила жалоба, материалы будут направлены в Челябинский областной суд.