Суд продлил арест депутата челябинской гордумы по делу о хищении

ЧЕЛЯБИНСК, 12 апр – РИА Новости. Суд Челябинска продлил срок содержания под стражей до 11 мая в отношении депутата челябинской гордумы Андрея Пязока, обвиняемого в хищении денег дольщиков при строительстве жилых домов, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель Центрального райсуда Челябинска Наталья Прохорова.

По данным СК, в отношении учредителя ООО "Речелстрой", депутата челябинской гордумы Андрея Пязока было возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, в 2015–2016 годах Пязок похитил деньги дольщиков строительства нескольких жилых домов микрорайона Lake City в Челябинске. Всего по уголовному делу признаны потерпевшими более 700 граждан.

Как сообщал Центральный райсуд Челябинска, Пязок в феврале постановлением райсуда был заключен под стражу на срок до 11 апреля.

"Постановлением Центрального районного суда Челябинска срок содержания под стражей Пязока продлен на один месяц — до 11 мая 2018 года", — сказала она.

Она уточнила, что на данное постановление поступила жалоба, материалы будут направлены в Челябинский областной суд.