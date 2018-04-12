Поисковая группа обнаружила разбившийся под Воронежем Як-130

ВОРОНЕЖ, 12 апр — РИА Новости. Поисковая группа обнаружила упавший в Воронежской области самолета Як-130, сообщила РИА Новости глава сельского поселения Большие Алабухи Валентина Муратова.

Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебск Воронежской области упал в 9.40 мск 12 апреля во время планового учебно-тренировочного полета. По информации министерства обороны, самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет. В поисках самолета, который упал в районе села села Большие Алабухи Грибановского района, участвовали более 10 человек.

"Нашли вроде бы — там, где летчики были, чуть поодаль. Между Власовкой и Большими Алабухами. Они отрезаны сейчас водой, там луг, переходящий в лес, где-то в этом районе и нашли", — сказала Муратова.

По данным министерства обороны РФ, командир экипажа доложил о возникновении технической неисправности одного из агрегатов машины, препятствующей продолжению полета. В свою очередь руководитель полетов дал команду на катапультирование. Военное ведомство отмечает, что оба пилота, летчик-инструктор и курсант, катапультировались, благополучно приземлились и вышли на связь с аэродромом. Как пояснил РИА Новости представитель Воронежского областного клинического центра медицины катастроф, оба летчика доставлены в госпиталь Борисоглебска, их состояние оценивается как удовлетворительное.

К выяснению причин и обстоятельств происшествия приступила специальная комиссия службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ.