Следствие ищет новых фигурантов "кокаинового дела"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Следствие обосновало необходимость продлить арест двух фигурантов "кокаинового дела" Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова тем, что у них есть неустановленные соучастники, в том числе за рубежом, передает корреспондент РИА Новости из Тверского районного суда Москвы.
Следствие в четверг вышло в суд с ходатайство о продлении до 13 июля срока ареста Калмыкова и Худжамова. В качестве обоснования ходатайства следователь указал, что преступление совершено международной организованной преступной группой.
"Не все соучастники преступления установлены в настоящее время, в том числе находящиеся за рубежом", — сказал следователь.