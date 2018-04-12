Следствие ищет новых фигурантов "кокаинового дела"

Дело о контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию (57)

Совместная операция спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина

Совместная операция спецслужб России и Аргентины по пресечению поставки в Москву 389 килограммов кокаина

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Следствие обосновало необходимость продлить арест двух фигурантов "кокаинового дела" Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова тем, что у них есть неустановленные соучастники, в том числе за рубежом, передает корреспондент РИА Новости из Тверского районного суда Москвы.

Следствие в четверг вышло в суд с ходатайство о продлении до 13 июля срока ареста Калмыкова и Худжамова. В качестве обоснования ходатайства следователь указал, что преступление совершено международной организованной преступной группой.

"Не все соучастники преступления установлены в настоящее время, в том числе находящиеся за рубежом", — сказал следователь.