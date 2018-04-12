Пилоты упавшего под Воронежем самолета получили легкие травмы

ВОРОНЕЖ, 12 апр — РИА Новости. Пилоты упавшего в Воронежской области самолета Як-130 получили легкие травмы, сообщает департамент здравоохранения региона.

Самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебск Воронежской области упал в 9.40 мск 12 апреля во время планового учебно-тренировочного полета. По данным министерства обороны РФ, командир экипажа доложил о возникновении технической неисправности одного из агрегатов машины, препятствующей продолжению полета. В свою очередь, руководитель полетов дал команду на катапультирование. Военное ведомство отмечает, что оба пилота, летчик-инструктор и курсант, катапультировались, благополучно приземлились и вышли на связь с аэродромом.

Как пояснил РИА Новости представитель Воронежского областного клинического центра медицины катастроф, оба летчика доставлены в госпиталь Борисоглебска, их состояние оценивается как удовлетворительное.

"Пилоты получили травмы легкой степени тяжести. На месте им оперативно оказали помощь бригады скорой Грибановской и Борисоглебской районных больниц, после чего военнослужащих доставили в воинскую часть города Борисоглебска", — говорится в сообщении.

В поисках самолета, который упал в районе села Большие Алабухи Грибановского района, участвуют более 10 человек. По информации представителя сельского поселения, пока самолет не найден.

По информации министерства обороны, самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет. Для выяснения причин и обстоятельств происшествия приступила к работе специальная комиссия службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ.