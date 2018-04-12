СК просит арестовать экс-топ-менеджера Ростелекома Нащекина

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. СК просит арестовать Алексея Нащекина — бывшего топ-менеджер Ростелекома и совладельца компании НТС. сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора ООО "Национальные телематические системы" Нащекина Алексея Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 3 статьи 285 УК РФ", — сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Согласно материалам дела, Нащекину предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Следствие отводит ему роль пособника.