Троих погибших при крушении Ми-8 в Хабаровске опознали, сообщил источник

ХАБАРОВСК, 12 апр — РИА Новости. Трое из шести погибших пилотов разбившегося вертолета Ми-8 в Хабаровске опознаны, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.

Ранее сообщалось, что в среду вертолет авиакомпании "Восток" упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В Хабаровске введен режим чрезвычайной ситуации. В четверг в Хабаровском крае объявлен день траура.

"Опознаны трое. Процедура опознания еще троих продолжается, вероятно, понадобятся экспертизы", — сказал собеседник агентства.

Комментарии следственного комитета и краевых властей по этому вопросу получить не удалось.

Ранее сообщалось, что первые похороны погибших пройдут в Хабаровске в субботу.