Власти Югры рассказали о состоянии пострадавшего в поножовщине школьника

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 апр — РИА Новости. Состояние школьника из Ханты-Мансийского автономного округа, которого ранил ножом сверстник, стабильное и не вызывает опасений, сообщает в четверг официальный штаб правительства региона.

Во вторник окружные власти сообщили об инциденте в школе города Радужный, где один из старшеклассников ранил другого ножом. В региональном УМВД позже пояснили РИА Новости, что подросток во время ссоры воспользовался перочинным ножом, несколько раз ударив своего оппонента в руку. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении юноши, напавшего на сверстника. По данным ведомства, он является учащимся 11 класса указанной школы.

"(Губернатор Югры) Наталья Комарова находится с рабочей поездкой в Сирии, но ситуацию со старшеклассником СОШ №6 держит на контроле даже оттуда. Накануне она позвонила матери школьника, чтобы убедиться, что состояние ребенка стабильное и не вызывает опасений", — говорится в сообщении штаба.

Ранее директор регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский заявил, что о выписке пострадавшего говорить рано, он продолжит лечение в больнице. Собеседник агентства подчеркнул, что жизни и здоровью школьника сегодня ничего не угрожает.

В свою очередь в офисе уполномоченного по правам ребенка в Югре Татьяны Моховиковой в четверг сообщили РИА Новости, что детский омбудсмен планирует ряд встреч с педагогами, родителями и учащимися школ Радужного. Предполагается, что они состоятся после того, как будут получены окончательные выводы следствия о произошедшем.