Улюкаев попросил Мосгорсуд допустить к защите его жену

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев попросил допустить к защите в Мосгорсуде свою жену в качестве общественного защитника, заявила в ходе заседания в четверг судья.

"В суд поступило ходатайство с просьбой допустить Крябину в качестве общественного защитника на стадии апелляции", — сказала судья.

"В суд поступило ходатайство с просьбой допустить Крябину в качестве общественного защитника на стадии апелляции", — сказала судья.

По словам Улюкаева, это его жена и она знакома с материалами дела через адвокатов.

Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.