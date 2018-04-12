Бастрыкин поставил на контроль расследование смерти школьницы в Козельске

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование гибели козельской школьницы, которая погибла от удара током, дотронувшись до забора, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее региональное СУ СК сообщило, что восьмилетняя девочка, катавшаяся на роликовых коньках, погибла от удара током в Калужской области после того, как дотронулась до металлического забора, находящегося под напряжением.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Калужской области по факту гибели девочки в городе Козельске", — сказала Петренко журналистам.

По данным следствия, вечером 9 апреля девочка каталась на роликах, дотронулась до металлического ограждения и погибла от удара тока. В ходе осмотра места происшествия установлено, что ограждение оборудовано освещением, и часть провода соприкасалась с металлической конструкцией, из-за чего она находилась под напряжением. В СК отмечают, что, по данным местных СМИ, ранее местные жители уже неоднократно сообщали о том, что забор находится под напряжением.

Петренко добавила, что Бастрыкин поручил следователям провести исчерпывающий комплекс следственных действий, установить лиц, ответственных за содержание указанного ограждения, и дать правовую оценку их действиям.