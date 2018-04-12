Жителя Саратовской области задержали за убийство 12-летней девочки

САРАТОВ, 12 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Оперативники задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой нашли на окраине города Красноармейск Саратовской области, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, тело девочки с признаками насильственной смерти поисковая группа сотрудников полиции и областной службы спасения нашла 10 апреля в овраге на окраине Красноармейска.

"Подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска… Задержанный сообщил о том, что 8 апреля он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая физической расправой потерпевшей, совершил с ней насильственные действия сексуального характера. В дальнейшем, имея намерение избежать наказания за содеянное, злоумышленник совершил убийство девочки, спрятав тело жертвы в овраге",- сказала Вовк.

Она уточнила, что подозреваемому 26 лет, он ранее судим.

Как сообщили в региональном СУСК, следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". Фигуранту дела грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.