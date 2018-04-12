В Хабаровске начали процедуру опознания погибших при крушении Ми-8

ХАБАРОВСК, 12 апр — РИА Новости. Процедура опознания погибших при падении вертолета Ми-8 началась в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель бюро судмедэкспертизы.

В среду вертолет авиакомпании "Восток" упал на пустыре в Хабаровске. На борту были шесть человек, все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске введен режим чрезвычайной ситуации. В четверг в крае объявлен день траура.

"Процедура опознания началась. Прибыли представители следствия, родственники. С утра дежурят психологи", — сказал собеседник.

Как сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС, для работы с родственниками погибших сформирована группа из девяти психологов.

"Группа Дальневосточного филиала центра экстренной психологической помощи МЧС России в составе девяти специалистов приступила к работе. По необходимости они проводят индивидуальную и групповую работу с семьями. Также к ним готовы подключиться специалисты социально-психологического центра территориальной подсистемы РСЧС", — сказал собеседник агентства.