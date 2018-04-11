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Происшествия

Командира пожарного звена, тушившего ТЦ в Кемерово, обвинили в халатности

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (921)
17:5611.04.2018
(обновлено: 19:13 11.04.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЗдание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня после пожара в КемеровоЗдание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня после пожара в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Командиру пожарного звена, тушившему торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово, предъявили обвинение в халатности, сообщили в Следственном комитете. 

Здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня после пожара в Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Следствие по "Зимней вишне" ищет крайнего среди пожарных, считает эксперт

"Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения", — говорится на сайте ведомства.

О какой именно мере будет просить следствие, пока неизвестно.

По версии СК, командир звена Сергей Генин при пожаре "проигнорировал данные о коротком пути к людям" и, таким образом, потерял время. Следователи отмечали, что подобные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже.

Согласно Уголовному кодексу, пожарному грозит до семи лет лишения свободы. Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, следствию предстоит понять, насколько действия обвиняемого соответствовали ведомственным инструкциям.

Опубликован вырезанный фрагмент видео пожара в ТЦ Зимняя вишня
Опубликован вырезанный фрагмент видео пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

"Действовал по уставу"

В пресс-службе МЧС РИА Новости пояснили, что Генин действовал в соответствии с боевым уставом ведомства. Уточняется, что в данном случае начальник караула пожарно-спасательной части № 2 "руководствовался принципом единоначалия, прописанным в должностных документах".

В МЧС рассказали, что Генин прибыл к месту пожара и, получив задание разведать обстановку, сформировал звено газодымозащитной службы. Его расчет спас человека на четвертом этаже. В том направлении, куда ему советовал пойти очевидец, уже работал другой расчет.

Представитель ведомства подчеркнул, что возбуждение дела в отношении Генина еще не говорит о том, что он виновен.

Мнения общественников

Следствию нужно глубже разобраться в причинах кемеровской трагедии в торговом центре, а не возбуждать дело о халатности в отношении принявшего неверное решение командира пожарного звена, считает адвокат Марк Каверзин.

Пожарные в помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© Фото : МЧС России по Кемеровской области
"Зимняя вишня": закрытые двери, поролон и неработающая сигнализация
Он отметил, что следствию нужно не привлекать стрелочников, а глубже разобраться в причинах трагедии, в частности, изучить действия руководителей разного уровня при вводе здания в эксплуатацию и последующих проверках.

Схожее мнение высказал бывший председатель комиссии по общественной безопасности Общественной палаты, председатель движения "За реальные дела" Антон Цветков. Командир пожарного звена не должен стать крайним и ответственным за гибель людей, считает он.

Цветков подчеркнул, что проблему подготовки и обеспечения пожарных бригад и спасателей надо рассматривать комплексно. "Пожарные каждый день рискуют своей жизнью, и мы сейчас с трудом можем сказать, стоило ему поступать так или иначе. Гораздо лучше было бы через призму трагедии в Кемерово поднять вопрос в целом обо всей подготовке состава пожарных бригад", — сказал он РИА Новости.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня"
Сотрудники МЧС РФ в пострадавшем от пожара помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости / СК РФ
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Кемеровчанин рассказал, как ему не дали спасти дочь в "Зимней вишне"

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где размещались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Следствие рассматривает две версии: короткое замыкание и поджог.

В результате первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

После пожара губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию. 
Пожар в торговом центре в Кемерово
© РИА Новости, Инфографика
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Пожар в торговом центре в Кемерово
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Происшествия
Комментарии
6 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
mefody1966
И снова стрелочник!!!
18:37
11.04.2018
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rjabovasw
В результате похоже накажут не того, кто поджег, а того, кто тушил! Очень по-нашему!
18:39
11.04.2018
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