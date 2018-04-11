Командира пожарного звена, тушившего ТЦ в Кемерово, обвинили в халатности

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Командиру пожарного звена, тушившему торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово, предъявили обвинение в халатности, сообщили в Следственном комитете.

"Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения", — говорится на сайте ведомства.

О какой именно мере будет просить следствие, пока неизвестно.

По версии СК, командир звена Сергей Генин при пожаре "проигнорировал данные о коротком пути к людям" и, таким образом, потерял время. Следователи отмечали, что подобные действия привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже.

Согласно Уголовному кодексу, пожарному грозит до семи лет лишения свободы. Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, следствию предстоит понять, насколько действия обвиняемого соответствовали ведомственным инструкциям.

"Действовал по уставу"

В пресс-службе МЧС РИА Новости пояснили, что Генин действовал в соответствии с боевым уставом ведомства. Уточняется, что в данном случае начальник караула пожарно-спасательной части № 2 "руководствовался принципом единоначалия, прописанным в должностных документах".

В МЧС рассказали, что Генин прибыл к месту пожара и, получив задание разведать обстановку, сформировал звено газодымозащитной службы. Его расчет спас человека на четвертом этаже. В том направлении, куда ему советовал пойти очевидец, уже работал другой расчет.

Представитель ведомства подчеркнул, что возбуждение дела в отношении Генина еще не говорит о том, что он виновен.

Мнения общественников

Следствию нужно глубже разобраться в причинах кемеровской трагедии в торговом центре, а не возбуждать дело о халатности в отношении принявшего неверное решение командира пожарного звена, считает адвокат Марк Каверзин.

Он отметил, что следствию нужно не привлекать стрелочников, а глубже разобраться в причинах трагедии, в частности, изучить действия руководителей разного уровня при вводе здания в эксплуатацию и последующих проверках.

Схожее мнение высказал бывший председатель комиссии по общественной безопасности Общественной палаты, председатель движения "За реальные дела" Антон Цветков. Командир пожарного звена не должен стать крайним и ответственным за гибель людей, считает он.