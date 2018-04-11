При взрыве газовоздушной смеси на судне в Петербурге погиб человек

С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Один человек погиб и девять человек получили ожоги после взрыва газовоздушной смеси на судостроительной фирме "Алмаз" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Петроградского района города.

"Один человек погиб и девять человек пострадали", — сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах региона также подтвердил эту информацию. Он уточнил, что ЧП произошло, по уточненным данным, при взрыве газового баллона на находящемся на реставрации опытовом судне проекта 10221 "Камчатка". "При взрыве на опытовом судне "Камчатка" пострадали десять человек, один из них погиб", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Петербургу, вспышка газовоздушной смеси произошла при проведении лакокрасочных работ в трюме корабля, который находится на реставрации. Причины происшествия уточняются.

В судостроительной фирме "Алмаз" подтвердили факт инцидента. "Да, факт инцидента подтверждаем. Есть пострадавшие. Сейчас идет выяснение его обстоятельств", — сказала представитель компании.

Корабль был заложен в 1984 году на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. Второго ноября 1986 года на корабле был поднят военно-морской флаг. В настоящее судно выведено из состава Военно-морского флота.