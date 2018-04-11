Экипаж разбившегося в Хабаровске Ми-8 был застрахован в "Сургутнефтегазе"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 апр — РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-8, разбившегося в Хабаровске, был застрахован в компании "Страховое общество "Сургутнефтегаз", сообщили РИА Новости в пресс-центре организации.

В среду вертолет авиакомпании "Восток" упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая на окраине Хабаровска. На борту были шесть человек: проверяющий, три командира, второй пилот и бортинженер. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске введен режим чрезвычайной ситуации.

"Страховое общество "Сургутнефтегаз" подтверждает факт страхования жизни и здоровья членов экипажа пилотируемого воздушного судна Ми-8, потерпевшего крушение в районе Хабаровска 11 апреля. Страховая сумма на каждого члена экипажа воздушного судна была установлена в соответствии с требованиями Воздушного кодекса РФ. Страхование по Воздушному кодексу предполагает сумму не менее 1 миллиона рублей", — заявил представитель компании.

Межгосударственный авиационный комитет ранее сообщил, что сформировал комиссию по расследованию для изучения обстоятельств случившегося. По информации МАК, воздушное судно выполняло тренировочный полет.